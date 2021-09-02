Миллер заявил о скором завершении строительства СП — 2

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено в скором времени. Его слова приводит РИА Новости.

Очень недолго, — ответил Миллер на соответствующий вопрос журналистов.

Тем не менее, о конкретных датах глава «Газпрома» предпочёл умолчать. Предполагается, что об окончательном завершении строительства станет известно позднее.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. «Газпром» 31 августа сообщил, что первая нитка почти готова к эксплуатации.

Тем не менее, строительство газопровода регулярно встречает сопротивление и порицание со стороны запада. В частности, Украина и США продолжат выступать против строительства газопровода «Северный поток — 2», рассматривая его как угрозу европейской энергетической безопасности. Об этом говорится в тексте заявления о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона.