Миллер: новые нитки «Турецкого потока» оснастят российскими турбинами Глава «Газпрома» Миллер: новые нитки «Турецкого потока» оборудуют российскими турбинами

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Алексей Миллер

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил в эфире «Первого канала», что российские турбины будут использоваться на возможных новых нитках «Турецкого потока». Он добавил, что новые нитки по мощности будут равняться уничтоженных в ходе актов международного терроризма «Северным потокам». По словам Миллера, несмотря на диверсию, контракты на поставку сохраняются, а вместе с ними и покупатели, которые заинтересованы в данных поставках.

Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства. Есть действующие контракты, по которым мы поставляли газ по «Северному потоку — 1». Есть покупатели, которые заинтересованы приобретать эти объемы, — рассказал Миллер.

Он добавил, что «Газпром» уже достаточно быстро самостоятельно строит морские газопроводы. В настоящее время обсуждается создание газового хаба на границе Турции и Европы, отметил Миллер.

Париж осуществил первую поставку природного газа в Германию, поскольку Берлин намерен диверсифицировать запасы энергии после прекращения поставок из России, сообщило ранее агентство Associated Press со ссылкой на французского оператора GRTgaz. В газовой компании сообщили, первые потоки газа поставлялись в объеме 31 гигаватт-час в сутки. Объем может быть увеличен до максимальных 100 гигаватт-час в сутки.