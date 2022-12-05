МИД Японии: потолок цен на нефть из России не затронет «Сахалин-2»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Установленный двумя днями ранее потолок цен на российскую нефть не затронет поставки сырья и нефтепродуктов в Японию в рамках проекта «Сахалин-2», говорится в сообщении на сайте японского МИД. Авторы поясняют, что это исключение было введено для обеспечения энергетической безопасности страны.

В отношении сырой нефти, произведенной в Российской Федерации, которая продается по цене, превышающей верхний предел, указанный в уведомлении Министерства иностранных дел будут введены ограничения. <...> Однако сырая нефть, произведенная в рамках проекта «Сахалин-2», должна быть исключена из сферы действия этой меры с точки зрения энергетической безопасности Японии, — говорится на сайте МИД Японии.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия ранее утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года. При этом члены Евросоюза договорились, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в течение 45 дней для судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно поставил под сомнение реальную эффективность введения потолка цен на российскую нефть. В то же время он считает, что это ударит по доходам Москвы от нефтяного экспорта. По его мнению, Москве придется снижать цены на нефть даже при торговле с теми странами, которые не присоединились к санкциям. Так или иначе, заявил генсек японского кабмина, это снизит доходы России от экспорта энергоносителей.