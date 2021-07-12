Меркель заявила, что Украина должна остаться страной — транзитёром газа

После запуска «Северного потока — 2» Украина должна остаться страной — транзитёром российского газа. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским. Её слова приводит ТАСС.

По её словам, эта тема будет обсуждаться и в ходе встречи с президентом США Джо Байденом на текущей неделе. Кроме того, вопрос транзита газа через Украину затронут на переговорах «нормандской четвёрки».

С украинской стороны есть обеспокоенность, и мы серьёзно к ней относимся. Эта тема будет играть роль и в ходе моей поездки в Америку, — цитирует агентство Меркель.

Она добавила, что Украина останется для Германии страной-транзитёром и после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Ранее эксперты по энергетическому рынку Пьер Ноэль и Чи Конг предрекли Украине разорение из-за завершения строительства газопровода. Эксперты считают, что украинские власти столкнутся с серьёзными проблемами, в частности, Киеву придётся приспособиться к «неизбежному ослаблению его роли в плане транзита газа».