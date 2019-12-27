Продажи меха в декабре 2019 года упали на 35%. При этом рынок продолжит своё падение, заявили NEWS.ru в Российском пушно-меховом союзе (РПМС). В целом в РПСМ связывают упадок как с погодой, так и с общим падением покупательной способности россиян. Между тем, как утверждают российские производители «мягкого золота», ключевой причиной кризиса отечественного рынка меховых товаров является незаконный ввоз меховых изделий из Китая и так называемые модные тенденции.

Причина отсутствия спроса на меховую продукцию не связана с аномально тёплой зимой. Дело в том, что мех давно перестал быть атрибутом холодов, объяснил заместитель генерального директора международного пушного аукциона «Союзпушнина» Павел Голота.

Мех становится атрибутом красоты. Меняется менталитет. Если бы шубы интересовали людей из-за наступления холодов, то мех был бы внутри, а не снаружи, как это было в дореволюционной России. Павел Голота заместитель генерального директора международного пушного аукциона «Союзпушнина» заместитель генерального директора международного пушного аукциона «Союзпушнина»

При этом, по его словам, упадок пушного рынка от климатических условий регионов не зависит. Иначе говоря, падение спроса, скажем, в ЦФО не связано с тёплой зимой.

Всё, что сейчас творится с меховым рынком, скорее идёт от отсутствия потребительского рынка, и не связано с минусовой температурой на улице, говорит заместитель генерального директора международного пушного аукциона «Союзпушнина» Павел Голота. Он полагает, что главной причиной ослабления мехового рынка следует считать низкую покупательную способность населения.

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Вместо этого, пояснил он, россияне стали больше тратить на продукты питания. Голота отметил, что рынок мехов переживает заметный спад уже не первый год. Надо понимать, говорит эксперт, что шубы — штука не дешёвая. При этом финансовые возможности сегодня есть либо у «нефтянников-газовиков» или же у жителей Центрального федерального округа.

В 2020 году рынок меха в России продолжит переживать колебания, понижение цен, спад процента продаж, сокращение производства пушного товара. Но постепенно уровень цен на шубы выровняется из-за маленького объёма производства. А это значит, что вернётся заинтересованность в добыче пушнины, — считает Павел Голота.

Владелица мехового ателье и модельер Татьяна Русскова считает, что в 2020 году серьёзного спада рынка пушных изделий не будет, а нынешний скорее связан с временными модными тенденциями. Ательер ждёт возврата рынка на прежние позиции.

В 2019 году, рассказала она, был очень популярен искусственный мех и различные сублимации натурального меха. Но, важно учитывать, что он очень сильно уступает по срокам носки живому меху (рассчитаны как правила такие вещи на один сезон).

И когда через два-три сезона наступит разочарование от искусственного меха, аналитик ждёт возврата интереса к натуральным мехам, поскольку именно в России «без него практически невозможно».

Спад спроса сейчас силён не только в ЦФО, но, и, например, на Урале с его более холодными зимами. В целом такой упадок, конечно, для меховой отрасли весьма критичен. Хотя не столько для производителей, которые, например, могут перекраивать старые шубы на новые. Основной удар приходится по производителем мягкого пушного сырья — именно они сегодня испытывают большие трудности. Татьяна Русскова владелица мехового ателье и модельер владелица мехового ателье и модельер

В настоящее время наиболее популярными видами мехов, которые больше всего пользуются спросом, являются соболиный и норковый, сказал Павел Голота. При этом дикая промысловая пушнина (лисы, койоты, еноты) интересует прежде всего молодёжь.

По статистике Федеральной налоговой службы, легальный оборот меховых изделий в России после запуска системы маркировки увеличился в пять раз. После её введения в розницу было продано более 1 млн маркированных шуб на 56 млрд рублей.