Продажи меха в декабре 2019 года упали на 35%. При этом рынок продолжит своё падение, заявили NEWS.ru в Российском пушно-меховом союзе (РПМС). В целом в РПСМ связывают упадок как с погодой, так и с общим падением покупательной способности россиян. Между тем, как утверждают российские производители «мягкого золота», ключевой причиной кризиса отечественного рынка меховых товаров является незаконный ввоз меховых изделий из Китая и так называемые модные тенденции.

Причина отсутствия спроса на меховую продукцию не связана с аномально тёплой зимой. Дело в том, что мех давно перестал быть атрибутом холодов, объяснил заместитель генерального директора международного пушного аукциона «Союзпушнина» Павел Голота.

Мех становится атрибутом красоты. Меняется менталитет. Если бы шубы интересовали людей из-за наступления холодов, то мех был бы внутри, а не снаружи, как это было в дореволюционной России.

Павел Голота

заместитель генерального директора международного пушного аукциона «Союзпушнина»

При этом, по его словам, упадок пушного рынка от климатических условий регионов не зависит. Иначе говоря, падение спроса, скажем, в ЦФО не связано с тёплой зимой.

Всё, что сейчас творится с меховым рынком, скорее идёт от отсутствия потребительского рынка, и не связано с минусовой температурой на улице, говорит заместитель генерального директора международного пушного аукциона «Союзпушнина» Павел Голота. Он полагает, что главной причиной ослабления мехового рынка следует считать низкую покупательную способность населения.

Leshow Moscow/facebook.com

Вместо этого, пояснил он, россияне стали больше тратить на продукты питания. Голота отметил, что рынок мехов переживает заметный спад уже не первый год. Надо понимать, говорит эксперт, что шубы — штука не дешёвая. При этом финансовые возможности сегодня есть либо у «нефтянников-газовиков» или же у жителей Центрального федерального округа.

В 2020 году рынок меха в России продолжит переживать колебания, понижение цен, спад процента продаж, сокращение производства пушного товара. Но постепенно уровень цен на шубы выровняется из-за маленького объёма производства. А это значит, что вернётся заинтересованность в добыче пушнины, — считает Павел Голота.

Владелица мехового ателье и модельер Татьяна Русскова считает, что в 2020 году серьёзного спада рынка пушных изделий не будет, а нынешний скорее связан с временными модными тенденциями. Ательер ждёт возврата рынка на прежние позиции.

В 2019 году, рассказала она, был очень популярен искусственный мех и различные сублимации натурального меха. Но, важно учитывать, что он очень сильно уступает по срокам носки живому меху (рассчитаны как правила такие вещи на один сезон).

И когда через два-три сезона наступит разочарование от искусственного меха, аналитик ждёт возврата интереса к натуральным мехам, поскольку именно в России «без него практически невозможно».

Спад спроса сейчас силён не только в ЦФО, но, и, например, на Урале с его более холодными зимами. В целом такой упадок, конечно, для меховой отрасли весьма критичен. Хотя не столько для производителей, которые, например, могут перекраивать старые шубы на новые. Основной удар приходится по производителем мягкого пушного сырья — именно они сегодня испытывают большие трудности.

Татьяна Русскова

владелица мехового ателье и модельер

В настоящее время наиболее популярными видами мехов, которые больше всего пользуются спросом, являются соболиный и норковый, сказал Павел Голота. При этом дикая промысловая пушнина (лисы, койоты, еноты) интересует прежде всего молодёжь.

По статистике Федеральной налоговой службы, легальный оборот меховых изделий в России после запуска системы маркировки увеличился в пять раз. После её введения в розницу было продано более 1 млн маркированных шуб на 56 млрд рублей.

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