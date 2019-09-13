Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Значительная часть Центральной кольцевой автодороги А113 (ЦКАД) в Московской области — от пересечения с М10 «Россия» до А130 «Москва — Малоярославец» (I, III и IV участки) станет платной. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

В госкомпании «Автодор» считают, что новая трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел столичного региона, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Подмосковья, передаёт РИА Новости.

Альтернативным бесплатным маршрутом станет дорога федерального значения А107 «Московское малое кольцо». Бесплатный объезд по маршруту А107 будет проходить от пересечения со скоростной дорогой М11 «Москва — Санкт-Петербург» до пересечения с трассой А130, — заявили в госкомпании.

Как писал News.ru, в июле глава «Автодора» Сергей Кельбах стал фигурантом уголовного дела. По словам генпрокурора Юрия Чайки, чиновника подозревают в масштабных нарушениях при строительстве ЦКАД в Московской области. По данным СК, его действия повлекли ущерб в размере свыше 2 млрд рублей.

Открытие ЦКАД состоится в 2022 году, хотя изначально планировалось, что это произойдёт в 2020-м.

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