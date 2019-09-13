https://static.news.ru/photo/6af0d152-d63c-11e9-be7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Значительная часть Центральной кольцевой автодороги А113 (ЦКАД) в Московской области — от пересечения с М10 «Россия» до А130 «Москва — Малоярославец» (I, III и IV участки) станет платной. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

В госкомпании «Автодор» считают, что новая трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел столичного региона, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Подмосковья, передаёт РИА Новости .

Альтернативным бесплатным маршрутом станет дорога федерального значения А107 «Московское малое кольцо». Бесплатный объезд по маршруту А107 будет проходить от пересечения со скоростной дорогой М11 «Москва — Санкт-Петербург» до пересечения с трассой А130, — заявили в госкомпании.

Как писал News.ru, в июле глава «Автодора» Сергей Кельбах стал фигурантом уголовного дела. По словам генпрокурора Юрия Чайки, чиновника подозревают в масштабных нарушениях при строительстве ЦКАД в Московской области. По данным СК, его действия повлекли ущерб в размере свыше 2 млрд рублей.

Открытие ЦКАД состоится в 2022 году, хотя изначально планировалось, что это произойдёт в 2020-м.