Медведев рассказал о судьбе доллара при Байдене

https://static.news.ru/photo/3d2be986-57c4-11eb-833e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что ждёт доллар при Джо Байдене, который 20 января должен занять пост президента США.

По его мнению, волатильность доллара критически вырастет, только если американские производители потеряют существенную долю мирового рынка или инвесторы усомнятся в гарантии защиты активов, адекватности и взвешенности долгосрочной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Поскольку в ближайшее время это невозможно, гораздо больший интерес представляет то, какой будет экономическая политика Байдена. А эта политика зачастую формируется исходя из тезиса «главное, чтобы не как у Трампа», — отметил Медведев в статье «Америка 2.0. После выборов».

Он считает, что в данной ситуации присутствует некая «эстафета», так как Трамп «без тени сомнения и по „всем азимутам“ отменял решения Барака Обамы».

Российский политик также рассказал, что в 2000 году победа на президентских выборах республиканца Джорджа Буша — младшего привела к значительной, хоть и кратковременной волатильности на фондовых рынках. Медведев считает, что подобное может произойти и «при шоках, аналогичных нынешним», что вызывает опасения.

При этом он добавил, что в долгосрочной перспективе устойчивость доллара будет во многом зависеть от надёжности институтов защиты права собственности, востребованности американских товаров и услуг на мировом рынке, а также предсказуемости и независимости действий ФРС, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Медведев заявил, что события в США, касающиеся смены власти, являются, по существу, «холодной гражданской войной».