https://static.news.ru/photo/a8fe294c-e391-11e9-a46f-fa163e074e61_660.jpgДмитрий МедведевФото: Сергей Булкин/News.ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным счёл необходимым проанализировать применение федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), чтобы понять, насколько этот инструмент выполняет возложенные на него функции.
Что касается самой работы ФАИП, то нам нужно в целом даже подумать, каким образом эту работу на будущее организовать. Надо вообще подумать над самим этим инструментом, насколько он в настоящий момент выполняет те функции, которые перед ним стоят, — цитирует ТАСС Медведева.
Как писал News.ru, Медведев поручил в недельный срок выяснить и отчитаться о причинах задержек строительства объектов, включённых в федеральную адресную инвестиционную программу. Медведев также потребовал принять исчерпывающие меры, которые обеспечат своевременный ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках этой программы.