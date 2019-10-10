https://static.news.ru/photo/dfc5dce6-eb51-11e9-b665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин рассмотрит проект закона об изменении порядка определения кадастровой стоимости недвижимости. Инициатива предполагает рассмотрение ошибок в пользу собственника.

По его словам, документ должен сохранить принцип экономической обоснованности кадастровой стоимости, чтобы не позволять этому показателю превышать рыночные данные. Так, при изменении данных в меньшую сторону, они будут отредактированы за весь период с момента поступления в Единый государственный реестр недвижимости, передаёт « Интерфакс ».

Во-вторых, изменён механизм внесудебного установления кадастровой стоимости. Государственные оценщики теперь будут детально рассматривать каждое обращение по её определению, а не так формально, как это было ранее в комиссиях, — добавил он.

Кроме того, правительство установит режим постоянного надзора за процедурой оценки, а ответственным будет руководитель оценочной организации.

Как писал News.ru, в 2019 году в 65 регионах страны определение кадастровой стоимости недвижимости происходит уже согласно нормам 237-ФЗ — работы проводят специально созданные государственные бюджетные учреждения (ГБУ), а решение об их проведении принимает правительство субъекта.