Медведев допустил национализацию имущества граждан США и ЕС в России

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия симметрично ответит на арест средств российских граждан и компаний за рубежом, об этом он написал на своей странице во «Вконтакте». Бывший президент РФ не исключил «национализацию» имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в США и странах ЕС.

По словам Медведева, в ответ на запугивания России арестом денег граждан и компаний за рубежом — «просто всех, без всяких санкций, сплошняком» — необходим симметричный ответ.

Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие, — написал он.

26 февраля Евросоюз ввёл санкции против самого Дмитрия Медведева. Кроме того, в санкционный список попали премьер Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС касаются заморозки активов.

Кроме того, санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ввели Великобритания, США и Канада. Сообщается, что у фигурантов санкционного списка заблокируют активы в юрисдикции этих стран.