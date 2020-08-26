«Мечел» взял миллиардный льготный кредит на фоне высокого долга компании

https://static.news.ru/photo/5433b70e-e7fc-11ea-b849-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Горно-обогатительная компания «Мечел», принадлежащая российскому миллиардеру Игорю Зюзину, взяла льготный кредит на 5 млрд рублей. Компания воспользовалась господдержкой на фоне падения цен на уголь и высокого долга перед банками.

«Мечел» стала первой компанией в своей отрасли, которая воспользовалась таким кредитом как системообразующее предприятие. О пополнении оборотных средств говорится в отчётности ГМК, пишет «Коммерсант».

Такой льготный кредит предусмотрен постановлением правительства № 582 от 24 апреля 2020 года. Он выдаётся под 2% годовых, разницу с рыночной процентной ставкой доплачивает банку государство. Такими кредитами уже воспользовались «Аэрофлот», S7, КамАЗ, УАЗ. Однако, условия получения кредита предусматривают отказ от дивидендов, хотя для «Мечела» это уже некритично. За прошлый год держатели привилегированных акций ГМК не получили 480,5 млн рублей.

Планируется, что платить дивиденды предприятие начнёт в октябре, после окончания моратория на возбуждения дел о банкротстве по заявлению кредиторов. В этом году ГМК столкнулась с резким падением цен на уголь. Даже рост добычи на 45% на этом фоне не привёл к улучшению финансового состояния компании. Прибыль и выручка «Мечела» упали на 20%, EBITDA — на 29%, соотношение чистого долга и EBITDA на конец полугодия составило 6,9 против 7,5 в конце 2019 года. Чистый долг компании без пеней и штрафов равен 311,5 млрд рублей.

В апреле этого года «Мечел» договорился о реструктуризации кредитов с ВТБ и Газпромбанком. Предприятию продлили срок погашения долгов на семь лет с возможностью продлить договорённость ещё на три года. Однако банки, судя по всему, не ждут существенного снижения долговой нагрузки, приходит к выводу издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что письмо с просьбой оказать компании помощь в возврате 50% средств, вложенных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), направил председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин вице-премьеру Дмитрию Козаку. Компания получила ДЭМЗ в управление в 2009 году, а через два года выкупила его за привлечённые в Альфа-Банке $537 млн.