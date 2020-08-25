МЧС РФ получит первый тяжёлый вертолёт Ми-26Т2

https://static.news.ru/photo/e4a587b2-e6e0-11ea-a77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех) и МЧС РФ на полях форума «Армия-2020» подписали контракт на поставку первого тяжёлого вертолёта Ми-26Т2. Машина является модернизированной версией Ми-26Т.

Она получила новый радиоэлектронный комплекс оборудования, позволивший сократить экипаж до трёх человек. Ми-26Т2 способен работать в сложных погодных условиях, в любое время суток. Кроме того, в Ми-26Т2 применили технологию «стеклянной» кабины (система электронной индикации показателей приборов), установили инерциальную навигационную систему, ГЛОНАСС и Navstar, систему раннего предупреждения близости земли и энергопоглощающие кресла для пилотов, говорится в сообщении на сайте «Вертолётов России».

Ми-26Т2 способен подняться на высоту до 4,6 км, развить максимальную скорость в 295 км/ч. Дальность полёта с грузом составляет 800 км, перегоночная — 1920 км. На вертолёте можно эвакуировать до 82 человек, также его можно применять в качестве топливозаправщика, взяв на борт 14 000 литров горючего. Кроме того, Ми-26Т2 «умеет» тушить пожары водосливным устройством.

Накануне специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен прийти на смену «Армате». Проект представлен 38-м Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) в рамках форума «Армия-2020». В институте считают, что танк Т-14 на базе платформы «Армата» и его версии останутся эффективными в бою до 2040-х годов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новейший российский танк Т-14 «Армата», созданный концерном «Уралвагонзавод», прошёл тестирование в режиме без экипажа. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. В сообщении отмечается, что появление тяжёлых боевых машин, управляемых в беспилотном режиме, является вопросом ближайшего будущего. Минобороны России до конца 2021 года должно получить от «Уралвагонзавода» 132 танка Т-14 и Т-15 на платформе «Армата».