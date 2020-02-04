https://static.news.ru/photo/f37b8722-4754-11ea-aea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что эпидемия коронавируса приведёт к серьёзным последствиям как для мировой экономики, так и для российской. Об этом она заявила в ходе рабочей поездки в Брянскую область.

Китай очень жалко — такая беда случилась. И последствия для мировой экономики будут серьёзные. Они отразятся и на нас — цена на нефть падает, так как потребление нефти в Китае тоже падает. И никто не может сказать, когда это остановится, — заявила журналистам Матвиенко.

Она также призвала создавать в России «гибкие механизмы экономического развития», независимые от колебаний мировой конъюнктуры.

Как писал NEWS.ru, финансовый директор британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Брайан Гилвари считает, что вспышка коронавируса в Китае, крупнейшем импортёре нефти, снизила рост спроса на это сырьё в среднем по году на 300–500 тыс. баррелей в сутки из ожидавшихся 1,2 млн баррелей. Он добавил, что сейчас все ждут, какие действия предпримет ОПЕК для восстановления баланса на рынке нефти.

По данным Bloomberg, ежесуточное потребление нефти уже сократилось на 20% (на 3 млн баррелей). 3 февраля торги на китайских биржах открылись обвалом котировок. Стоимость нефти опустилась ниже $60 за баррель — до минимального значения почти за три месяца.