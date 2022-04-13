Матвиенко: паники из-за санкций в России нет

В России не наблюдается паники из-за введённых западными странами санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания в верхней палате парламента. По её словам, которые приводит РИА Новости, на фоне санкционного давления правительство работает слаженно и организованно.

Отчёт председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме и выступление сегодня первого заместителя правительства Андрея Рэмовича Белоусова убедительно показали, что никакой растерянности нет, никакой паники нет, — сказала она.

Матвиенко отметила, что у правительства России есть понимание глубины наложенных санкций и ограничений.

13 апреля в Совфеде выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он заявил, что «просадка» российской экономики из-за введения западных санкций в ответ на военную операцию на территории Украины уже началась. По его словам, на российскую экономику влияют транспортные ограничения, а также недостаток ликвидности. Также он отметил, что западные страны путём санкций пытаются установить финансовую, торговую, транспортную и гуманитарную блокаду России, чтобы «вырвать» её из мировых связей.

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчётом о работе правительства за 2021 год. Он отметил, что российской экономике понадобится хотя бы полгода, чтобы перестроиться после западных санкций. Премьер подчеркнул, что власти принимают все возможные меры, чтобы помочь предприятиям, создать новые производственные и логистические цепочки, а также поддержать занятость.