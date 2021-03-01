Матвиенко оценила вероятность отказа России от доллара

https://static.news.ru/photo/47dea554-3fe0-11eb-bb07-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Доллар США останется в обращении в РФ, при этом необходимо снижать зависимость российской экономики от данной валюты. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается, — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью агентству Bloomberg заявил, что РФ необходимо сократить роль доллара в любых операциях, таким образом устранив зависимость от «ядовитого источника постоянных враждебных действий». Какие меры для этого следует принять, Рябков не уточнил.

Комментируя слова Рябкова, Матвиенко отметила, что это не является сенсацией или ноу-хау. Правительство и Центробанк все последние годы проводят дедолларизацию — таково поручение президента Владимира Путина.

Спикер РФ заметила, что в настоящее время золотовалютные резервы страны намного меньше зависят от американской валюты чем 10 лет назад: за эти годы вложения РФ в гособязательства США сократились в 30 раз.

Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра — абсолютно правильная политика, и российский парламент её всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны, — сказала Матвиенко.

По словам главы СФ, данная работа будет продолжаться и на сегодняшний день граждане стали гораздо больше доверять российской валюте, открывая всё больше вкладов и заявляя всё больше кредитов именно в рублях.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, когда доллар вновь будет стоить 60 рублей, и объяснил, почему рубль при растущих ценах на нефть укрепляется с трудом. Об этом писал NEWS.ru.