Экономика

Мантуров призвал обновить планы по импортозамещению

16:53, 01 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основные задачи программы импортозамещения, рассчитанной на пять лет, выполнены. Необходимо поставить новые цел. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мы считаем, что мы должны в ближайшее время обновить все планы импортозамещения, поставив новые целевые показатели на период до 2024-2025 годов, — цитирует министра ТАСС.

Мантуров добавил, что под новые задачи должны быть предусмотрены административные и финансовые меры поддержки.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин акцентировал внимание кабмина на импортозамещении в промышленности при разработке мер поддержки экономики в условиях пандемии и поручил стимулировать соответствующие программы.

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