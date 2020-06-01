Мантуров призвал обновить планы по импортозамещению

https://static.news.ru/photo/cab8f990-a411-11ea-a760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основные задачи программы импортозамещения, рассчитанной на пять лет, выполнены. Необходимо поставить новые цел. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мы считаем, что мы должны в ближайшее время обновить все планы импортозамещения, поставив новые целевые показатели на период до 2024-2025 годов, — цитирует министра ТАСС.

Мантуров добавил, что под новые задачи должны быть предусмотрены административные и финансовые меры поддержки.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин акцентировал внимание кабмина на импортозамещении в промышленности при разработке мер поддержки экономики в условиях пандемии и поручил стимулировать соответствующие программы.