Мантуров назвал необоснованными претензии ЕС к России на €290 млрд

Претензии ЕС о нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО) вводом импортозамещения необоснованно, потому что Москва не подписывала часть соглашения про госзакупки. Об этом заявил РБК министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее Евросоюз потребовал отменить или модифицировать несколько мер в сфере импортозамещения. Ущерб от политики импортозамещения ЕС оценил в €290 млрд.

Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей, — заявил на эти претензии Мантуров.

Он добавил, что если говорить о санкциях, то «не мы их вводили» и если Россия в ответ на ограничения начинает заниматься импортозамещением, то претензий быть не должно.

Претензии Евросоюза связаны с тремя мерами, которые приняла Россия: дискриминационной оценкой заявок на госзакупки, требованием получить предварительные разрешения и национальными квотами при госзакупках. ВТО обещает рассмотреть данный спор. Предположительно, он станет одним из крупнейших по цене за всю историю существования организации.

ЕС ввёл санкции против Москвы после действий РФ в Крыму и на юго-востоке Украины в 2014 году. Они направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в стране. Кроме того, был введён запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Евросоюз также ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.