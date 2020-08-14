Магазины товаров для детей всех возрастов в России увеличили выручку в июле

Выручка российских магазинов, реализующих товары для новорождённых в июле 2020 года превысила показатель февраля на 45%.
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По данным аналитиков компании, около четверти детских магазинов и 30% магазинов игрушек не открылись после карантина, однако это не помешало детскому сегменту в торговле показать стремительный рост выручки в июле. В «Эвотор» считают, что одной из причин этого явления стали выплаты семьям с детьми в начале июля. Также отмечается, что досуг детей в условиях пандемии ограничен, многие детские лагеря, санатории и летние школы были закрыты, в результате чего одним из немногих доступных развлечений для семей с детьми стал шоппинг.
Как писал NEWS.ru, в июле правительство России утвердило дорожную карту по развитию индустрии детских товаров в период с 2020-го по 2024 год. К концу этого периода доля отечественной продукции на рынке должна вырасти до 35%. В 2019 году этот показатель равнялся 29%.
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