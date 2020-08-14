Магазины товаров для детей всех возрастов в России увеличили выручку в июле

https://static.news.ru/photo/7b390184-de14-11ea-9862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выручка российских магазинов, реализующих товары для новорождённых в июле 2020 года превысила показатель февраля на 45%.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные IT-компании «Эвотор». Размер июльской выручки оказался рекордным за первые семь месяцев года. Магазины товаров для детей, вышедших из младенческого возраста, также показали рост выручки в июле, хоть и не такой значительный — на 11% по сравнению с июнем и на 5% по сравнению с февралём. Магазины игрушек продали товаров в июле на сумму, превышающую июньский показатель на 5%. Выручка за второй летний месяц оказалась на 1% меньше, чем в январе, когда этот показатель для торговцев игрушками был рекордным.

По данным аналитиков компании, около четверти детских магазинов и 30% магазинов игрушек не открылись после карантина, однако это не помешало детскому сегменту в торговле показать стремительный рост выручки в июле. В «Эвотор» считают, что одной из причин этого явления стали выплаты семьям с детьми в начале июля. Также отмечается, что досуг детей в условиях пандемии ограничен, многие детские лагеря, санатории и летние школы были закрыты, в результате чего одним из немногих доступных развлечений для семей с детьми стал шоппинг.

Как писал NEWS.ru, в июле правительство России утвердило дорожную карту по развитию индустрии детских товаров в период с 2020-го по 2024 год. К концу этого периода доля отечественной продукции на рынке должна вырасти до 35%. В 2019 году этот показатель равнялся 29%.