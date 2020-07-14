Долю отечественных детских товаров на рынке РФ собрались нарастить до 35%

https://static.news.ru/photo/e1040f70-c5fc-11ea-9508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России утвердило дорожную карту по развитию индустрии детских товаров в период с 2020 по 2024 год.

Как следует из документа, с которым ознакомился ТАСС, доля отечественных детских товаров на рынке страны должна вырасти до 35% к 2024 году. В прошлом году этот показатель равнялся 29%, в текущем — 29,2%. Дорожная карта предполагает, что в 2021 году доля российских детских товаров вырастет до 30,5%, в 2022 — до 32%, в 2023 — до 34%.

Индекс промышленного производства детских товаров в 2019 году составлял 109,2%, план мероприятий по развитию индустрии определяет этот показатель для 2024 года в 107,2%.

В документе говорится, что он разработан в целях развития индустрии детских товаров как отрасли промышленности, основанной на принципах конкурентоспособности, инновационной привлекательности, многопрофильности, устойчивости, а также для обеспечения семей качественными детскими товарами и для роста экспорта этой товарной категории.

Правительство также распорядилось подготовить предложения по мерам налогового стимулирования производителей товаров для детей. Исполнить поручение ко II кварталу 2023 года должны Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Роспечати и ФТС.

Как передавал NEWS.ru, в I квартале 2020 года промышленное производство в России выросло, несмотря на спад в мировой экономике и пандемию коронавируса.