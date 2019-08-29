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Средние потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 августа по сравнению с предыдущей неделей не изменились, составив 44,6 рубля за литр. Стоимость дизтоплива также осталась на прежнем уровне — 46,14 рубля за литр. Эти данные распространил Росстат.

Средние цены на бензин АИ-92 за неделю снизились на одну копейку — до 42,23 рубля за литр, на АИ-95 не изменились (45,66 рубля за литр), передаёт ТАСС. В девяти центрах...