Российский ЛУКОЙЛ назвал ожидаемый объём добычи жидких углеводородов в текущем году. По словам топ-менеджера нефтяной компании, он останется примерно на уровне 2018 года.
Что касается динамики по жидким, мы планируем, что они, скорее всего, будут в РФ flat (примерно на том же уровне. — News.ru) год к году, — цитирует топ-менеджера ПРАЙМ.
Ранее News.ru писал, что чистая прибыль ЛУКОЙЛа по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) в первом полугодии текущего года увеличилась на 19,6% в годовом выражении и достигла 330,5 млрд рублей. В свою очередь показатель EBITDA вырос на 22,4% и составил 630,2 млрд рублей.