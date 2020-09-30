Лиза Пескова дала негативный прогноз по российской экономике

https://static.news.ru/photo/436fcce8-03de-11eb-a567-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lisa_peskova

Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета оценила будущее российской экономики, если власти введут ещё один этап изоляции.

Светская львица решила ответить на несколько вопросов подписчиков. Один из интернет-пользователей поинтересовался у девушки, выживет ли бизнес, если введут новые ограничительные меры.

Наша — не думаю, — написала Пескова в сторис Instagram.

При этом она не стала объяснять, почему пришла к такому выводу.

На обвал экономики повлияла пандемия COVID-19, которую 11 марта объявила Всемирная организация здравоохранения. 25 марта президент России Владимир Путин сделал следующую неделю нерабочей, а позже этот режим продлили.

В связи с этим сотрудники многих компаний работали удалённо, а рестораны, фитнес-клубы и развлекательные организации и вовсе прекратили свою деятельность. В то же время страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате нефтяные котировки обвалились. Только спустя время странам картеля удалось договориться о снижении добычи, и цены на нефть постепенно восстановились.

Ранее NEWS.ru писал о том, что к концу 2020 года из-за последствий пандемии коронавируса валовой внутренний продукт РФ может сократиться на 4-5%.