Лидер «Альтернативы для Германии» призвал запустить «Северный поток — 2»

Фото Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Германия должна запустить «Северный поток — 2» в обмен на отказ России от идеи принимать оплату газа в рублях, заявил член комитета бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. По его словам, которые приводит РИА Новости, не исключено, что в противном случае евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом.

Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей, — сказал лидер партии.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об отсутствии шансов на возрождение газопровода «Северный поток — 2». Точку в проекте, которому оставалось пройти формальные процедуры для работы, поставили санкции США и Германии.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» было своевременным и правильным. Он отметил, что российская сторона должна была знать о таком шаге Берлина, поскольку о нём было заявлено публично.

В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, останавливая проект, европейская сторона нарушает общеэкономические законы. По его словам, у «Северного потока — 2» может быть успешное будущее в том случае, если иностранные партнёры включат голову и осознают, что у них есть налогоплательщики, избиратели и различные социальные задачи, которые необходимо решить.