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Аналитики выяснили в ходе исследования, в каких регионах РФ водка пользуется наибольшей популярностью у населения. Результаты не удивили экспертов, так как наибольшее количество потребителей водки проживают в самых холодных регионах России. Об этом сообщила газета «Известия».

Аналитики выяснили в ходе исследования, в каких регионах РФ водка пользуется наибольшей популярностью у населения. Результаты не удивили экспертов, так как наибольшее количество потребителей водки проживают в самых холодных регионах...