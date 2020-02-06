Личные данные клиентов микрофинансовых организаций, в том числе и паспортные данные, выставили на продажу в интернете. Об этом
«Пробник» базы, содержащий около 800 записей, включает Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. Продавец не раскрывает название МФО, чьи данные у него оказались, — сообщил РБК.
Журналисты выяснили, что клиенты, чьи данные были указаны в базе, обращались в организации: «еКапуста», «Микроклад», «Лайм», «Займер» и «Быстроденьги».
Отмечается, что часть базы содержит устаревшую или неверную информацию, однако многие МФО уже начали проводить служебное расследование утечки персональных данных.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Центробанк пока не собирается вводить новые ужесточения регулирования в сфере микрофинансового кредитования.
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