Лицензии хотят отменить для УК в ЖКХ, чтобы упростить жизнь собственникам

Лицензирование предлагают отменить для управляющих компаний в сфере ЖКХ и заменить его на обязательное вступление таких фирм в саморегулируемые организации. Это упростит возможность для собственников сменить компанию в случае недовольства ею, пишут «Известия».

Инициатива рассматривалась на заседании комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое. Сейчас лицензирование усложняет возможность смены компании, так как дом числится за УК и решение собственников может не выполняться.

С отменой лицензий изменится и качество обслуживания жилья. Саморегулируемые организации будут нести финансовую ответственность, что заставит их крайне ответственно подходить к принимаемым решениям. Изменения позволят создать механизм компенсации убытков, если УК не выполняет свои обязательства.

Механизм лицензирования УК в сфере ЖКХ был введён в 2014 году как временная и вынужденная мера. На тот момент на рынке расплодилось множество мошенников, которые регистрировали компании в офшорах, выставляли двойные квитанции, копили долги перед ресурсоснабжающими организациями и исчезали вместе с деньгами жильцов.

Предполагалось, что процесс лицензирования «нужно пройти», а потом уже появятся нормальные УК и можно будет перейти к саморегулированию.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разрешил штрафовать коммунальщиков в пользу жильцов. Если коммунальные услуги будут оказаны неправильно или некачественно, то у управляющей компании можно отсудить компенсацию за моральный вред.