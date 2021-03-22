Льготная ипотека в России может побить рекорд по объёмам кредитования

https://static.news.ru/photo/1e4ce4ba-8aec-11eb-a467-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём льготной ипотеки на жильё в новостройках под 6,5% годовых с момента запуска программы к концу марта может превысить 1,24 трлн рублей. Такой прогноз озвучил замруководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

Он отметил, что это «станет рекордном за всю историю госсубсидирования ипотеки в России».

По словам эксперта, потребность в таких кредитах по-прежнему высока. По оценке банка, спрос на госпрограмму будет расти до завершения её действия — «особенно с учётом решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки». Она, считает Дячкин, может сказаться на розничном рынке кредитования в обозримой перспективе.

Льготная программа ипотеки под 6,5% годовых была запущена в России в рамках антикризисных мер в апреле 2020 года. Изначально она действовала до 1 ноября, но в конце октября власти продлили действие программы до 1 июля 2021 года.

Самыми активными с точки зрения оформления льготной ипотеки стали Москва и Подмосковье (117,5 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (32,5 млрд), Татарстан (9,2 млрд), Новосибирская область (8,5 млрд) и Краснодарский край (8,3 млрд). Размер среднего ипотечного кредита сохраняется на уровне 3,2 млн рублей, а первоначального взноса — порядка 33%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение, что программу льготного кредитования по 6,5% годовых можно без негативных последствий продлить в 24 регионах. По её словам, там спрос на недвижимость ещё не восстановился.

В список субъектов для продления действия программы вошли Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

В целом же, считает Набиуллина, программа льготной ипотеки исчерпала себя, так как субсидирование процентных ставок негативно сказывается на стоимости и доступности жилья.

В то же время президент Владимир Путин в феврале указывал на то, что программа поддержала строительную отрасль, и поручил кабмину совместно с Центробанком разработать предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, писал NEWS.ru.