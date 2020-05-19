Лавров: проект «Северный поток — 2» не остановят

https://static.news.ru/photo/cef418dc-99da-11ea-93f1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, реализацию проекта не остановят.

Дипломат добавил, что магистраль прокладывается, несмотря на мощное давление со стороны, пишет РИА Новости. По мнению министра, в успешной реализации договорённостей заинтересована не только ФРГ, но и все страны Европы, участвующие в строительстве, так как «Северный поток — 2» укрепит энергетическую безопасность региона.

Мощность двух веток «Северного потока — 2» составит около 55 млрд кубометров газа в год. Их прокладывают от побережья РФ по дну Балтийского моря и до Германии. Против работ резко выступает Вашингтон.

Накануне официальный Берлин заявил, что не получал от представительства Соединённых Штатов Америки в ФРГ предостережений по поводу прибытия российского трубоукладчика в Германию для завершения прокладки газовой магистрали «Северный поток — 2», рассказал глава МИД РФ европейской страны Хайко Маас.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участия в решении германского регулятора не освобождать трубопровод «Северный поток — 2» от положений по обновлённой Газовой директиве ЕК не принимала. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии.