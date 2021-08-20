Лавров оценил энергетическую зависимость Европы от России

Запуск «Северного потока — 2» не усилит энергетическую зависимость стран Евросоюза от России. Этот проект является взаимовыгодным для обеих сторон, сообщил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, «Северный поток — 2»
Кроме того, за счёт сокращения длины маршрута удастся существенно сократить «экологический след» от транспортировки газа. При этом Россия продолжит выполнять все взятые на себя обязанности в рамках энергетических договорённостей с европейскими партнёрами. Однако транзитёрам газа придётся конкурировать между собой за право поставок российского газа, а не диктовать РФ свои экономические условия.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что «Северный поток — 2» почти достроен. По его словам, в рамках проекта осталось достроить 15 километров, пролегающих по морскому участку пути.