Лавров оценил энергетическую зависимость Европы от России

Запуск «Северного потока — 2» не усилит энергетическую зависимость стран Евросоюза от России. Этот проект является взаимовыгодным для обеих сторон, сообщил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, «Северный поток — 2» следует считать исключительно коммерческим проектом, в скорейшем запуске которого заинтересованы и Европа, и Россия. Министр также отметил, что c началом эксплуатации двух ниток отечественного газопровода будет обеспечена диверсификация поставок природного энергоресурса без увеличения его объёмов.

Кроме того, за счёт сокращения длины маршрута удастся существенно сократить «экологический след» от транспортировки газа. При этом Россия продолжит выполнять все взятые на себя обязанности в рамках энергетических договорённостей с европейскими партнёрами. Однако транзитёрам газа придётся конкурировать между собой за право поставок российского газа, а не диктовать РФ свои экономические условия.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что «Северный поток — 2» почти достроен. По его словам, в рамках проекта осталось достроить 15 километров, пролегающих по морскому участку пути.