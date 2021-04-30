Квартиры на российских курортах сильно выросли в цене

https://static.news.ru/photo/77d70f74-a9d7-11eb-8b9d-96000091f725_660.jpg Фото: Evgenii Shabanov/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Цены на квартиры на российских побережьях за год выросли на 17–21%. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Так, с апреля 2020 года стоимость недвижимости в новостройках на побережье Сочи поднялась на 25,4%, в Геленджике — на 22,9%, а на берегу Краснодарского края — на 21%. Аналогичная ситуация наблюдается и на вторичном рынке, здесь цены увеличились на 7%, 16,4% и 16% соответственно.

В Анапе цены поднялись на 22,9%, в Крыму — на 17–18%. Стоимостный рост затронул и Калининград, где новые квадратные метры за год стали дороже на 27%.

Как отмечается, чаще всего на побережье квартиры покупают жители Кубани, Кемеровской, Тюменской, Свердловской, Московской и Ленинградской областей. Чаще их приобретают для собственного отдыха или сдачи в аренду летом, реже — для постоянного проживания.

Аналитики отмечают, что рост цен вызван пандемией и нестабильной ситуацией в экономике.

Ранее эксперты сервиса «ДомКлик» назвали регионы России с наиболее выгодными предложениями на приобретение жилья. Как выяснилось, «вторичка» дешевле всего стоит на территории Ингушетии.