Курсы доллара и евро вновь выросли

https://static.news.ru/photo/ef393280-0492-11eb-95bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 2 октября курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,54%, до отметки в 77,79 рубля, курс евро прибавил 0,48%, достигнув 91,3 рубля.

По состоянию торгов на 10:18 мск, доллар уже поднялся до 78,16 рубля, евро — до 91,64 рубля. К 12:08 мск доллар торговался по 78,42 рубля, евро — по 91,88 рубля.

Накануне Центробанк установил официальные курсы валют на 2 октября: курс евро к рублю составил 90,7273 рубля, курс доллара — 77,2774 рубля.

Как писал NEWS.ru, российский рынок акций в пятницу открылся снижением биржевых индексов. Индекс МосБиржи упал на 1,7%, индекс РТС — на 1,47%. По данным на 10:00 мск, индекс МосБиржи достиг отметки в 2840,72 пункта, индекс РТС снизился до 1157,17 пункта. Через шесть минут после начала торгов индекс МосБиржи находился на уровне 2838,78 пункта, индекс РТС — 1148,90 пункта. Кроме того, обыкновенные акции Сбербанка на МосБирже упали на 7,8%, привилегированные — на 8,4%. Акции «Аэрофлота» снизились на 3,5%.