Курс рубля снизился к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/d5e84468-596c-11eb-9a31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 18 января курс доллара вырос на 0,49%, курс евро — на 0,51%.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, курс доллара поднялся до отметки в 74,0075 рубля, курс евро — до 89,37 рубля. К 11:09 мск курсы американской и европейской валют по отношению к рублю немного снизились: доллар находился на уровне 73,99 рубля, евро — на уровне 89,32 рубля.

Российский рынок акций 18 января открылся снижением биржевых индексов. Индекс МосБиржи опустился на 0,3%, до 3440,56 пункта, индекс РТС — на 0,15%, до 1472 пункта.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась до $54,64 за баррель. Нефть сорта WTI подешевела на 0,7%, до уровня $52,07 за баррель.

Как писал NEWS.ru, 2020 год оказался для российской валюты по меньшей мере непростым. О падении курса рубля, причинах и последствиях девальвации не говорил только ленивый. В течение года рубль терял более 25% своей стоимости к доллару и порядка 30% к евро. Падение к доллару могло оказаться ещё выше, если бы не общая тенденция ослабления «американца» на мировых рынках. К концу 2020-го рублю удалось несколько укрепить свои позиции, однако вера россиян в нацвалюту к этому времени успела рухнуть до исторического минимума.