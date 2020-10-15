Курс рубля колеблется к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/640cc8ea-0f85-11eb-a107-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи 16 октября курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,07%, курс евро — на 0,03%, но уже через несколько минут рубль начал укрепляться.

По данным на 10:00 мск, курс доллара поднялся до 78,13 рубля, курс евро достиг отметки в 91,45 рубля. Через 20 минут после начала торгов рубль немного укрепился: за доллар давали 77,94 рубля, за евро — 91,29 рубля.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Индекс Мосбиржи вырос до 2819,04 пункта, индекс РТС — до 1137,25 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до $42,74 за баррель. Нефть сорта WTI торговалась по $40,86 за баррель, что на 0,92% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Как писал NEWS.ru, далеко не все представители российского истеблишмента полагают, что падение рубля на 20% это повод «плакать». Среди тех, кто оптимистичен, — российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полагающий, что такое падение — это «круто». Российские компании, не зависящие от импорта, «сейчас находятся в благоприятном положении», заявил в интервью Мантуров.