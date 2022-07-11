Курс евро установил антирекорд Курс евро опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курсы валют в обменных пунктах

Курс евро опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. По данным МосБиржи, курс европейской валюты по отношению к доллару снижался до $1,0104 с момента закрытия прошлых торгов.

Показатель европейской валюты достиг $1,0096, тем самым обновив минимальное значение с декабря 2002 года. По данным на 13:21 мск соотношение европейской валюты к американской составляло 1,0068 за единицу.

Считается, что на курс евро повлиял энергетический кризис в Европе, который начался после введения шестого пакета санкций ЕС, ограничивший поставки российских энергоресурсов и нефти.

По данным МосБиржи от 8 июля, в ходе торгов утром курс европейской валюты также опустился ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года. Эксперты считают, что давление на евро оказывают опасения вокруг сложной экономической ситуации в регионе из-за энергетического кризиса и ожиданий повышения ставок Европейским центральным банком на июльском заседании.