Курс евро упал на 62 копейки

https://static.news.ru/photo/57593384-78bf-11ea-a587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный курс евро на 8 апреля снизился на 62 копейки — до 82,012 рубля.

Курс доллара потерял 95,24 копейки, опустившись до 75,455 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 8 апреля, уменьшилась по сравнению с показателем на 7 апреля на 80,39 копейки, составив 78,4057 рубля.

Центробанк РФ в течение нерабочих дней до конца апреля будет устанавливать официальные курсы иностранных валют в обычном режиме — каждый день, за исключением суббот и воскресений, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок и ослабления американской валюты к валютам развивающихся стран. Об этом сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По словам специалиста, в краткосрочной перспективе стоит ожидать усиления позиций национальной валюты до параметров 75,2–75,4 в паре с долларом и 81,5–81,8 в паре с евро. Также определяющим фактором для российского рубля в среднесрочной перспективе будет цена нефти.