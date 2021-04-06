Курс евро перевалил через отметку в 92 рубля

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Ситуация на рынке АПК в России выглядит стабильной и нет предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо продукты. Об этом заявили в Минсельхозе.

В ведомстве также отметили, что такие выводы делают, поскольку постоянно осуществляют мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия, сообщает ТАСС. Помочь снижению цен на птицеводческую продукцию, когда распространяется грипп птиц...