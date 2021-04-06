Курс евро перевалил через отметку в 92 рубля

Курс европейской валюты на торгах Московской биржи прибавил 0,3% и поднялся выше 92 рублей. Такой показатель фиксируется впервые с 1 февраля 2021 года.
По состоянию на 09:33 мск, курс евро рос на 0,31% — до 92,02 рубля.
Согласно данным МосБиржи, курс доллара увеличивался на 0,24%, достигая отметки в 77,45 рубля.
Ранее NEWS.ru писал, что средства в иностранной валюте на счетах компаний в банках РФ на 1 марта 2021 года достигли исторического рекорда — $61 млрд. Это на 51,6% больше прошлогоднего показателя, что в долларах составляет 20,8 млрд.