Курс евро на Мосбирже опустился до 74 рублей впервые с марта 2020 года

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на Мосбирже опустился до значений марта 2020 года. Впервые за долгое время он составил 74 рубля, об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Также на торгах 29 апреля подешевел доллар. Его стоимость упала на 2,18% и составила 70,52 рубля. В последний раз доллар опускался до таких значений в ноябре.

Укрепление рубля произошло на фоне заявления Центробанка о снижении ключевой ставки до 14%. Решение принято в связи с замедлением текущих темпов роста цен за счёт укрепления российской валюты и снижения потребительской активности. ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 2022 году в пределах 12,5-14%.

Ранее Центробанк спрогнозировал сокращение российского ВВП на 8-10 % в 2022 году. По словам представителей Банка России, снижение темпов экономического производства будет связано с «факторами на стороне предложения».