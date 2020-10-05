Курс доллара вырос до 78,18 рубля

https://static.news.ru/photo/2ac4301a-07a5-11eb-b33a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 6 октября курс доллара поднялся до 78,18 рубля. Курс евро увеличился до 92,12 рубля.

Как свидетельствуют данные торгов, доллар вырос на 0,09%, до 78,18 рубля, евро — на 0,05%, до 92,12 рубля. Индекс МосБиржи вырос на 0,12% и составил 2885,38 пункта, индекс РТС — на 0,51%, до 1163,75 пункта.

По данным торгов на 10:05 мск, курс доллара увеличился на 0,25% и достиг 78,3 рубля, евро вырос на 0,3% до 92,34 рубля.

К 10:04 мск индекс МосБиржи находился на отметке в 2887,95 пункта (+0,21%). Индекс РТС торговался на уровне 1162,24 пункта (+0,38%).

Как писал NEWS.ru, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко считает, что в данное время фундаментальных причин для значительного ослабления рубля нет. По его словам, до конца 2020 года курс доллара может подняться до 80–85 рублей, а к концу сентября аналитик ожидает стоимость пары рубль/доллар в диапазоне 75–77 рублей.

Между тем руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган полагает, что нельзя исключить повторения антирекордов 2016 года в обозримом будущем. Доллар и евро могут прибавить по 11% и 4% от нынешних уровней, если Соединённые Штаты примут новый пакет ограничительных мер, которые могут затронуть российские банки.