Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/687ceac8-33a6-11eb-9964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи потерял 0,29% и достиг отметки в 76,17 рубля.

Согласно данным торговой площадки, курс евро остался прежним — 91,16 рубля.

Как писал NEWS.ru, российские эксперты считают, что цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent до конца года может подняться до $50 за баррель, однако вряд ли закрепится выше. Рубль в этих условиях тоже имеет шансы на укрепление, скорее всего, он останется в диапазоне 70–75 рублей.

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $47 за баррель и достигла максимального значения с начала марта этого года. Таким образом, котировки отыграли большую часть падения, вызванного обвалом спроса на сырьё на фоне пандемии COVID-19. Нынешний рост цен связан с надеждой на скорую победу над коронавирусом, которую даёт появление новых вакцин, поясняют эксперты.