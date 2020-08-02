Курс доллара на открытии торгов составил 74,21 рубля

https://static.news.ru/photo/ed34acd8-d55a-11ea-9353-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 3 августа курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,05%, курс евро — на 0,1%.

По данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара вырос до отметки в 74,46 рубля, курс евро — до 87,69 рубля. Уже через семь минут торгов курс американской валюты снизился до 74,21 рубля, европейской — до 87,24 рубля.

Российский фондовый рынок открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%, РТС — на 0,06%. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,7%, до $43,23 за баррель.

Как писал NEWS.ru, биткоин впервые с августа прошлого года поднялся в цене до $12 тысяч. Рост цены криптовалюты говорит о постепенном восстановлении мировой экономики. На долю биткоина приходится порядка 61% рынка. Эксперты объясняют рост цены криптовалюты ослаблением ряда мировых валют, таких как юань и доллар. Рост стоимости биткоина может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев, но не такими темпами, прогнозируют специалисты.