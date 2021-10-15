Курс биткоина перевалил за $60 тысяч

Стоимость биткоина в пятницу достигла $60 361. Такой уровень криптовалюта показывает впервые с апреля. Тогда был поставлен исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.

Биткоин на сегодняшних торгах вырос более чем на 4%. Сейчас он торгуется на отметке $60 тысяч (17:30 мск).

Таким образом, рост с начала месяца составил 37%, с $43,82 тысячи. Исторический рекорд цены этой криптовалюты был поставлен в апреле этого года, когда цена превысила $64 тысячи.

Ранее генеральный директор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачёв сравнил биткоин с золотом. Правда, он отметил, что не считает их конкурентами в долгосрочной перспективе. По его словам, у биткоина и золота имеются разные группы инвесторов, которые со временем будут больше отдаляться друг от друга.