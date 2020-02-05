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Глава Счётной палаты и экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что Россия потеряет деньги при продаже нефти за рубеж из-за распространения нового коронавируса. По его мнению, такой вариант развития событий почти неизбежен.

Вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна на фоне китайского коронавируса, — написал он в Twitter.

Накануне эксперты технического комитета ОПЕК+ собрались на экстренное заседание из-за падения спроса на нефть, вызванного вспышкой коронавируса. На фоне этих новостей стоимость барреля начала постепенно повышаться. По оценке ОПЕК+, из-за вспышки коронавируса средние темпы роста на нефть в текущем году по худшему прогнозу снизятся на 200 тыс. баррелей в сутки.

Как писал NEWS.ru, последствия распространения коронавируса, кажется, смогли приобрести вполне реальные очертания. Многие специалисты называют эпидемию из китайской Ухани главным «чёрным лебедем» не только 2020 года, но и нового десятилетия.