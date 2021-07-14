Кудрин оценил предложения по «донастройке» налогов в России

Предложения Минфина по внесению изменений в налоговую систему не дадут нужного эффекта. Такое мнение выразил ТАСС председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, индексация акцизов на табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты будет неэффективной из-за «высокой исчерпанности этих мер». Чиновник отметил, что собираемость денежных средств по акцизам на табак и без введения новых предложений остаётся очень высокой.

Не принесет ощутимой пользы и повышение акцизов на алкоголь. По мнению Кудрина, рост цен на спиртосодержащую продукцию не поможет собрать прогнозируемую сумму доходов в госказну.

По акцизам на алкоголь дополнительное повышение будет связано с увеличением завоза из соседних стран ЕврАзЭС, где таких высоких акцизов нет, — подчеркнул он.

Кудрин также отметил, что к подобного рода изменениям следует подходить с большой осторожностью. Он напомнил, что в 2018 году правительство уже обещало шесть лет не менять действующих налогов и жить по сложившимся, но через три года тенденцию вновь захотели нарушить.

Согласно планам правительства, так называемая налоговая донастройка в перспективе должна приносить в бюджет дополнительные 400 млрд рублей на ежегодной основе. Из них 100 млрд, по задумке депутатов, казна сможет дополучить за счёт повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Эту меру хотят реализовать за счёт увеличения финансовой нагрузки на драгоценные металлы.

Аналогичные суммы (по 100 млрд рублей) в госбюджет должны принести совершенствование системы уплаты акцизов и изменения в системе налогообложения для состоятельных физлиц. Ещё около 90 млрд рублей в правительстве надеются получить за счёт увеличения налога на дополнительный доход (НДД) для представителей нефтяной отрасли.

Ранее сообщалось, что российские власти обдумывают введение долгосрочных изменений в налоге на добычу полезных ископаемых. Эти меры с большой долей вероятности затронут компании, работающие в металлургической отрасли, с целью изъятия сверхприбылей.