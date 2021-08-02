Кудрин объяснил, почему экономика России изжила себя

Россия использует старую модель экономики, и она себя изжила. Такой точки зрения придерживается глава Счётной палаты Алексей Кудрин, сообщает РБК.

По его словам, для перехода к новой модели нужны экспортный прорыв и внутренние инвестиции. В то же время председатель СП считает, что в России пока так и не получилось перехода от экономики спроса к инвестиционной модели экономики.

Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика, в общем, не создаёт каких-то прорывных качеств, новых товаров, — сказал Кудрин.

Он признал, что темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие. По данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%. Глава Счётной палаты считает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4–5% в год. Второй фактор — наращивание внутренних инвестиций.

Кудрин отметил, что Россия должна стать более конкурентоспособной для экспорта. Специалист уточнил, что «экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — и это старая модель.

Ранее Кудрин заявил, что мир пройдёт пик потребления нефти в течение 10 лет. Об этом он сказал на ПМЭФ. В связи с этим в скором времени миру придётся сокращать свои внешние доходы от нефти. Кроме того, Кудрин считает, что в течение 20 лет рынок нефти ждёт ряд серьёзных вызовов.

Он призвал думать над решением этих задач уже сегодня и закладывать соответствующие инвестиции. Кудрин также подчеркнул, что пик потребления угля уже пройден.