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Новый зерновой терминал стоимостью 2,6 млрд рублей построят в морском порту Азова в 2024 году. Соответствующее соглашение 9 октября подписали правительство Ростовской области, Сбербанк и ООО «Азовский морской терминал».

Суть проекта — в создании многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов пропускной способностью от 1,5 млн тонн в год с возможным увеличением до 2 млн тонн в год, — цитирует сайт областного правительства первого заместителя губернатора Виктора Гончарова.

В рамках строительства глубина портовых причалов будет увеличена до 4–5 метров, чтобы разгружаться могли как речные, так и морские суда.

Как ранее писал News.ru, вице-премьер России Алексей Гордеев выступил с предложением создать организацию наподобие ОПЕК, которая занялась бы обеспечением стабильности зернового рынка и координацией ценовой политики. По его словам, в «зерновую ОПЕК» могли бы войти Россия, ЕС, США, Канада, Аргентина, другие страны.