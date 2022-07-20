Крипторынок сравнили с Диким Западом Финансовый консультант Еременко сравнил крипторынок с Диким Западом

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Крипторынок напоминает Дикий Запад в США, где сотни банков выпускали свои валюты, поделился впечатлением международный финансовый консультант Василий Еременко в разговоре с РИАМО. Он назвал криптовалюту очень рискованным инвестиционным инструментом, при использовании которого нужно быть готовым потерять все деньги.

Ситуация напоминает XIX век в Соединенных Штатах, когда на Диком Западе были сотни банков, каждый из которых выпускал свою валюту. Именно это происходит сейчас. По сути Дикий Запад в общемировом масштабе, когда любой мало-мальски грамотный программист может запустить свой токен и делать на нем деньги. Сейчас ситуация именно так выглядит. Но при этом прошло какое-то время, и все эти банки были объединены, сокращены, и в Соединенных Штатах пришли к одной валюте — доллару США, — сказал Еременко.

Он добавил, что к криптовалюте следует относиться, как к доходу с финансовой пирамиды: на ней можно заработать, если вовремя выйти.

В июне стоимость биткоина достигла минимального значения с 16 декабря 2020 года, об этом свидетельствуют данные торгов площадки Coindesk. Курс криптовалюты опустился ниже отметки в $20 тыс. Стремительное падение курса биткоина началось 13 июня. Совокупная стоимость крипторынка упала ниже $1 трлн, достигнув отметки $926 млрд.