Кремль оценил возможное освобождение Nord Stream 2 AG от санкций

https://static.news.ru/photo/b8b9ed4e-b88d-11eb-8539-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает данные о возможном снятии санкций с компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

При этом он подчеркнул , что пока речь идёт об обезличенных публикациях, воспринимать которые как сигнал рано. Представитель Кремля также добавил, что никаких официальных подтверждений по этому поводу в настоящий момент нет.

Хотя факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивен, — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что отказ от санкций против компании Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига объяснят «национальными интересами» США. При этом Госдеп готовится представить конгрессу отчёт с перечислением организаций, строящих газопровод и поэтому «заслуживающих» санкции.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.