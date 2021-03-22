Кремль допустил отключение России от системы SWIFT

https://static.news.ru/photo/99dea5ce-8af5-11eb-b420-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения РФ от системы межбанковских переводов SWIFT, заявил, что в Кремле не могут исключать ни одну из связанных с санкциями угроз.

Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее экономист и сотрудник администрации бывшего президента РФ Бориса Ельцина Михаил Хазин отказался считать отключение России от SWIFT серьёзной угрозой, писал NEWS.ru. По словам эксперта, подобная ограничительная мера не будет эффективной на фоне развития сферы цифровых валют. Хазин напомнил, что Иран смог пережить отключение от SWIFT без критического вреда для политического строя и экономики.

SWIFT представляет собой межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей. Система позволяет совершать операции в безопасной и стандартизированной форме.