Без маржи никак: как магазины сопротивляются «кусачим» ценам поставщиков

Ряд продуктовых ретейлеров ввели мораторий на пересмотр закупочных цен. В адрес поставщиков было направлено письмо, в котором сказано, что ретейлеры понимают, что на цены могут влиять и колебания на валютном рынке, и удорожание сырья, и прочие расходы. Однако сеть на период пандемии коронавируса и, в частности, из-за падения доходов населения, находит «невозможным» переложить повышение цен на конечных покупателей. То есть на рядовых россиян, чья покупательная способность в последнее время заметно снизилась. Цены для клиентов сетевики стараются не поднимать за счёт снижения собственной наценки на товар. Эксперты отмечают, что длительным этот мораторий быть не может: речь идёт о форс-мажоре из-за коронавируса, то есть о временной мере. В ФАС, в Минпромторге и в пресс-службе кабмина не смогли оперативно прокомментировать NEWS.ru разногласия между поставщиками и сбытом.

В некоторых торговых сетях рассказали, что о росте издержек поставщиков знают, но не хотят перекладывать ценовую нагрузку на покупателей и будут отвечать отказом на такие предложения, информирует « Коммерсант » со ссылкой на источники на рынке. В некоторых других известных сетях признались, что решения об отказе поставщикам на предложения о повышении закупочных цен не принимались. Хотя об увеличении цен поставщики, конечно же, поговаривают, их просят обосновать рост стоимости и привести причины такой динамики.

В «Руспродсоюзе» подтвердили, что многие сети в одностороннем порядке, без снижения собственной наценки, действительно объявили о моратории на изменение стоимостных позиций товарными поставщиками. В Рыбном союзе полагают, что поскольку нет ажиотажа, а ситуация на рынке стабильна, то отказываться от принятия новых цен нет смысла. В свою очередь, в Российском союзе пекарей склоняются к необходимости повышения стоимости продукции в связи с ростом цен на сырьё от 18 до 100% при рентабельности полпроцента. Кстати, пекари уже попросили Минсельхоз ввести квоты на экспорт зерна.

Каждая торговая сеть самостоятельно устанавливает правила взаимоотношений с поставщиками, в том числе на период действия договорной кампании, исходя из установившейся практики конкретного ретейлера. В целом в вопросе повышения закупочных цен торговые сети исходят из необходимости тщательного изучения запросов от производителей и поставщиков, в том числе с привлечением специалистов ФАС и профильных министерств. Илья Власенко пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли

По словам Власенко, в случае если повышение цен имеет объективный характер, торговые сети идут на повышение закупочных цен, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счёт собственных ресурсов. При этом, если запрос производителя на повышение цены не обоснован, стоимость остаётся стабильной, подчеркнул представитель Ассоциации компаний розничной торговли.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А там какая-никакая, но предновогодняя торговля. И отказывать поставщику станет сложнее. Тем более рубль снова падает, не обращая внимание на мораторий. А если упереться, то проблемы с ассортиментом будут в новом году. Вячеслав Чеглов профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

В настоящее время некоторые сети «под разными предлогами тянут время, дипломатично отвечая поставщикам или как-то договариваются», объясняет профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Эксперт полагает, что некоторые сети могут продержать свой мораторий до декабря.

Специалист рассказал NEWS.ru, что у поставщиков подписаны договоры, в которых указана определённая процедура изменения цен и штрафы за её нарушения, и некоторые крупные поставщики могут их применить. Кроме того, у них всегда есть неформальные контакты и общие интересы, отмечает Чеглов.

А вот малые и средние поставщики потеряют в доходах, им не по силам тягаться с сетями, — сказал экономист.

С населения не стрясёшь

Надо понимать, что механизм поставок устроен так, что одновременно поднимать цены в нынешней ситуации нельзя на фоне ограниченных свободных денежных средств у населения, говорят опрошенные эксперты. Тут сети либо увеличивают цены в соответствии с изменением закупочной цены, что делают многие аптечные торговые организации, либо поднимают в меньшей степени, чтобы не потерять часть покупателей. И идут на некоторое снижение своей маржи.

Покупатели очень чутко реагируют и стараются заменить импортные товары российскими или собственными торговыми марками ретейлера. Если поставщик выступает категорически против моратория, он может покинуть торговую сеть. Но нет гарантии, что в другой сети будут другие условия: все в одной лодке и все борются за один и тот же кошелёк покупателя. Отказавшись от поставок, поставщик не получает гарантированного, стабильного объёма сбыта. Юлия Сяглова доцент кафедры маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС и директор направления «Цифровая трансформация бизнеса» доцент кафедры маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС и директор направления «Цифровая трансформация бизнеса»

Очевидно, что в росте цен не заинтересованы ни ретейлеры, ни производители: это потери в объёмах физических продаж. Не заинтересовано и государство. Но ведь это и наша реальность как страны, экспортирующей ресурсы и имеющей слабую национальную валюту. Зависящей от импорта даже в успешно развиваемых отраслях (производство свинины и мяса кур, например).

В условиях падения цен на основные ресурсы ожидать укрепления рубля и снижения накала проблемы с ростом цен наверное не стоит. И история, когда ретейлеры вынуждены сдерживать рост цен, повторяется уже который раз. Сценарии развития конфликта остаются неизменными. Сначала отказ торговой сети, потом переговоры, затем находится компромисс, — сказал Вячеслав Чеглов.

Так что же остаётся делать сетевым магазинам и поставщикам? Здесь необходима взаимовыгодная коммуникация между всеми участниками — поставщиками, ретейлером и покупателем — для поиска оптимального решения, говорит Юлия Сяглова.

Им необходимо определить три параметра: оптимальный ассортимент (включая собственную торговую марку), оптимальную формату и ассортименту цену, а также объём оборота.

И только так можно получить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, резюмировала экономистка из РАНХиГС.