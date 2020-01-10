Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что признаков желания «Нафтогаза Украины» нарушить достигнутые договорённости по транзиту газа в настоящее время нет.
У нас никаких нет пока признаков того, что есть намерение «Нафтогаза» отказаться от исполнения этих договорённостей, — цитирует ТАСС Козака.
На просьбу прокомментировать сообщения о намерении «Нафтогаза» вновь подать иск против РФ в Гаагский суд Козак заявил, что «впервые об этом слышит».
Как писал NEWS.ru, исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания подаёт в Третейский суд Гааги обновлённые иски к России за потерю возможности использовать своё имущество в Крыму. По его словам, «Нафтогаз» хочет получить от РФ $7 млрд компенсации.