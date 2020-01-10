https://static.news.ru/photo/042a21fa-33c3-11ea-8abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что признаков желания «Нафтогаза Украины» нарушить достигнутые договорённости по транзиту газа в настоящее время нет.

У нас никаких нет пока признаков того, что есть намерение «Нафтогаза» отказаться от исполнения этих договорённостей, — цитирует ТАСС Козака.

На просьбу прокомментировать сообщения о намерении «Нафтогаза» вновь подать иск против РФ в Гаагский суд Козак заявил, что «впервые об этом слышит».

Как писал NEWS.ru, исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания подаёт в Третейский суд Гааги обновлённые иски к России за потерю возможности использовать своё имущество в Крыму. По его словам, «Нафтогаз» хочет получить от РФ $7 млрд компенсации.