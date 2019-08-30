https://static.news.ru/photo/a8a1f0c4-caf4-11e9-b1b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Стоимость фьючерсов нефти Brent немного подросла, тогда как WTI слабо дешевеет.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent в Лондоне достигала отметки в $61,1 за баррель, что на 0,03% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Октябрьский фьючерс на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял 0,23% и составил $56,58 за баррель.

По итогам недели стоимость нефти этих марок увеличилась на фоне сигналов об улучшении ситуации в отношениях США и Китая.

Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+ прогнозируют значительное сокращение коммерческих запасов нефти в мире. Предполагается, что это произойдёт до конца 2019 года.