https://static.news.ru/photo/3d047742-4425-11ea-944a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рейтинговое агентство Moody`s считает, что китайский коронавирус может вызвать более тяжёлые последствия, чем экономический кризис 2008-2010 годов.

Эксперты заявили, что вспышка инфекции возникла внезапно, в отличие от проблем с финансовой системой. Эпидемия уже пагубно повлияла на ряд показателей.

В отличие от обвала на американском ипотечном рынке, в начале 2020 года никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии, — говорится на официальном сайте Moody's.

Портал назвал инфекцию «чёрным лебедем» мировой экономики — неожиданным, труднопрогнозируемым событием с возможными серьёзными негативными последствиями.

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные заявили о новых путях передачи коронавируса. Как отмечают вирусологи, им можно заразиться и через предметы обихода: денежные банкноты и мобильные телефоны, а также половым путём.

Учёные из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси разработали тест, способный за 8–15 минут выявить новый коронавирус.

Высокочувствительный экспресс-тест прост в использовании и удобен в транспортировке. В настоящее время уже началось его производство. Первую партию тестов направили в самые пострадавшие от коронавируса регионы.